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ВЦИОМ: 90 процентов россиян испытывают усталость

Лейла Алиева
Общество
ВЦИОМ: 90 процентов россиян испытывают усталость
Фото: Pexels

Около 90 процентов жителей России чувствуют усталость. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

— Упадок сил знаком большинству россиян. С разной периодичностью усталость испытывают 88 процентов, среди молодежи 18–34 лет — абсолютное большинство (96–97 процентов). Ежедневно с этим состоянием сталкивается треть наших сограждан (31 процент), — говорится в сообщении.

Уточняется, что главной причиной усталости россияне назвали работу. При этом такой вариант указали 36 процентов мужчин и только 33 процента женщин. Также главным источником упадка энергии респонденты назвали семью и детей — такой ответ дали 26 процентов женщин и 8 процентов мужчин.

Кроме того, причины меняются по мере взросления. Так, в группе риска находится старшее поколение и люди, которые считают свое материальное состояние низким (49 процентов), а также сельчане (41 процент). Каждодневная усталость больше беспокоит женский пол, а причиной этого выступают разнообразие ролевых моделей, совмещение работы, быта и воспитания детей, передают «Известия».

До этого ВЦИОМ узнал, что любят делать россияне в свободное время. Так, россияне предпочитают проводить свое свободное время гуляя в парке, лесу, а также им нравится мечтать и оставаться в одиночестве.

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