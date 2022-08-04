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ЦСКА арендовал у бразильского «Интернасьонала» защитника Мойзеса

Анастасия Колоскова
Спорт
ЦСКА арендовал у бразильского «Интернасьонала» защитника Мойзеса
Фото: Официальный сайт ФК ЦСКА

ЦСКА арендовал у бразильского футбольного клуба «Интернасьонал» защитника Мойзеса Барбоза. Об этом в четверг, 4 августа, сообщается на официальном сайте московского клуба.

— Красно-синие заключили с бразильским «Интернасьоналом» арендное соглашение о переходе крайнего защитника, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27-летний бразильский футболист будет играть за ЦСКА на правах аренды до завершения сезона-2022/23. Контракт включает также опцию выкупа трансфера крайнего защитника. Мойзес будет выступать в составе армейцев под номером 27.

В составе «Интернасьонала» он сыграл 100 матчей во всех турнирах, на счету спортсмена три гола и 14 голевых передач.

На днях стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду сообщил клубу «Манчестер Юнайтед» о намерении расторгнуть контракт. По словам Роналду, он не хочет проводить сезон в составе команды из-за того, что она не играет в Лиге чемпионов. В «Манчестере» отпускать Роналду не хотят. Контракт со звездой истекает 30 июня 2023 года.

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