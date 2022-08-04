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Диетолог Соломатина назвала продукты, провоцирующие головную боль

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, провоцирующие головную боль
Фото: depositphotos

Ряд продуктов могут вызывать головную боль. В частности, к ним относятся продукты, имеющие в своем составе вещество тирамин или нитрит натрия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

— Прежде всего, головную боль вызывают продукты, содержащие тирамин: красное вино, шампанское, сыр, шоколад. Могут спровоцировать головную боль такие продукты, как обработанное мясо: бекон, сосиски, колбасы — то, что содержит нитрит натрия. Он переводит гемоглобин в неактивную форму, — пояснила собеседница «ВМ».

Головную боль способны вызывать продукты, содержащие кофеин: в частности, кофе и крепкий чай временно сужают сосуды и могут быть причиной гипоксии тканей, предупредила эксперт. Мочегонные продукты также бывают причиной головной боли. Кофеин обладает, в том числе, и мочегонным действием: жидкости из организма выходит больше, чем поступает, после чего обезвоживание провоцирует головную боль, объяснила Соломатина.

Продукты, содержащие много соли и сахара, также способны вызвать боли в голове, заметила собеседница «ВМ».

— Сахар может головную боль и снять, так как в организм попадет глюкоза и мозг получит питание. Но после этого у людей, имеющих нечувствительность к инсулину, может развиться гипокликемия. Может появиться раздражительность — вплоть до головной боли. Соленые продукты — всевозможная рыбка и копчености — задерживают жидкость, человек тоже может почувствовать головную боль, — заключила врач.

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