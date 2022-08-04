Македонская пресса рассказала о секретной сделке между Скопье и Киевом 20 лет назад

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Руководство Северной Македонии рассчитывают передать Украине четыре штурмовика Су-25. Балканское государство приобрело их у Киева 21 год назад, пишут местные журналисты.

С 2004 года штурмовики не эксплуатировались и были готовы к продаже. По информации обозревателей, данные о сделке были полностью засекречены, пишет РИА Новости.

Еще в июне источники в вооруженных силах сообщали, что на военном аэродроме проводится ремонт украинских Су-25. Ремонт выполнялся украинскими военными инженерами, что может указывать на скорую переброску штурмовиков на восток Украины.

Македонская пресса пишет, что проверка на неисправности производилась членами националистического батальона «Азов»*. Минобороны республики не стало комментировать соответствующую информацию.

Поступившие на вооружение украинской армии американские штурмовики A-10 Warthog оказались ненужными. Об этом на прошлой неделе сообщил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.