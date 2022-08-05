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Мария Машкова опубликовала грубое обращение к своему отцу

Егор Провоторов
Общество
Мария Машкова опубликовала грубое обращение к своему отцу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Известная российская актриса Мария Машкова, проживающая в Калифорнии, в четверг, 4 августа, оставила недвусмысленное послание своему отцу Владимиру Машкову, с которым им не удалось сойтись во мнениях относительно спецоперации РФ на Украине.

Знаменитость посвятила своему патриотически настроенному родственнику свежий пост, в котором четко дала понять, что позиция худрука столичного театра имени Олега Табакова ей совсем не близка.

— Идите в ж***, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает», — цитируют ее публикацию в одной из соцсетях авторы статьи BLITZ+.

Многие подписчики артистки не стали ее поддерживать, напомнив, что своей карьерой в киноиндустрии Мария Машкова отчасти обязана в том числе и знаменитому отцу.

В середине июня Владимир Машков посетил Луганск в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе». Артист представил луганчанам фильм «Движение вверх», в котором сыграл одну из главных ролей. После сеанса Владимир Машков пообщался со зрителями.

Актер поделился своим взглядом на жизнь: он считает, что сейчас мир разделился на людей и нелюдей. Из-за вторых нам всем приходится жить в этой непростой ситуации.

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