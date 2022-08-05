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В Минцифры исключили замедление мобильного интернета в стране

Егор Провоторов
Общество
В Минцифры исключили замедление мобильного интернета в стране
Фото: depositphotos

В настоящее время предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России нет, заявили журналистам в Минцифры. В ведомстве заверили, что запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у мобильных операторов хватит еще более чем на год.

В пресс-службе Минцифры при этом отметили, что сейчас важно запустить производство собственного оборудования. Ведомство совместно с Минпромторгом реализует меры по ускорению этого процесса.

— Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек, — приводит ответ министерства газета «Известия».

Поводом для прогнозов о снижении скорости мобильного интернета и качества связи стало прекращение поставок в Россию оборудования для сотовых сетей. Весной китайская компания Huawei прекратила заключать соглашения на поставку такого оборудования в Россию, а скандинавские Nokia и Ericsson закрыли бизнес в РФ.

В начале июля стало известно, что мобильный оператор МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30 процентов опережает показатель ближайшего конкурента.

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