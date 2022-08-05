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Началось строительство перехода от нового скоропомощного корпуса к зданию ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Началось строительство перехода от нового скоропомощного корпуса к зданию ГКБ № 15 им. О. М. Филатова
Фото: Департамент строительства города Москвы

«Началось строительство перехода, который свяжет новый скоропомощной стационарный комплекс со зданием больницы № 15 имени О. М. Филатова. Общий процент строительной готовности объекта составляет 65 процентов», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов

По его словам, продолжаются работы по внутренним инженерным системам и устройству наружных сетей.

Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Корпус будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. Они будут получать полный комплекс необходимой помощи в течение первых суток (диагностика, оперативное вмешательство и реанимационные мероприятия).

В комплексе будет работать шесть разнопрофильных операционных. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием: антиографом, магнитно-резонансным томографом, компьютерным томографом, аппаратами ультразвуковой диагностики, аппаратом искусственного кровообращения.

Для обеспечения оптимизации путей движения пациентов, персонала и материалов предусмотрено удобное зонирование помещений. Приемное отделение, расположенное на первом этаже, будет работать по принципу «триаж». Пациенты будут распределяться на три категории: в тяжелом состоянии; пациенты в состоянии средней степени тяжести; пациенты в условно легком состоянии. Отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов «самотеком».

Для пребывания родственников пациентов предусмотрены просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

Строительство скоропомощных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Такие комплексы строят на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Это НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Боткинская больница, ГКБ имени В. В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, а также ГКБ имени В. М. Буянова.

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