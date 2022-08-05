Благоустройство возле станции БКЛ «Текстильщики» началось на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Саратовская улица, 14/1 Карта всех событий

Стартовали работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Текстильщики» на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 5 августа.

Уточняется, что работы будут проведены на улицах Саратовской, Люблинской, Артюхиной, 1-й и 11-й улицах Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на дублере Волгоградского проспекта.

— В рамках проекта приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны превысит 20 тысяч квадратных метров, заменим дорожное покрытие, проведем озеленение, — отметил Бирюков.

По его словам, для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, а также установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры.

В настоящее время специалисты проводят работы по установке кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Кроме того, для пассажиров общественного транспорта на дублере Волгоградского проспекта появится современный остановочный павильон с зарядными слотами, а для водителей сделают удобные парковочные карманы. Также на территории установят почти 190 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.

Также специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили примерно 70 процентов от запланированного объема работ по благоустройству Волоколамского шоссе столицы.