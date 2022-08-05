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Ефимов: Шесть новых школ построят в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Шесть новых школ построят в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Петрозаводская улица Карта всех событий

Город без торгов предоставил застройщикам в аренду шесть земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) — строительства школ в пяти административных округах столицы. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С января по июнь 2022 года город заключил с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 гектара для строительства шести школ в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, — рассказал он.

По словам Ефимова, новые образовательные объекты, которые займут территорию свыше 50 тысяч квадратных метров, появятся в столице в течение пяти лет.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, школы появятся в пяти городских округах. Так, на севере столицы — в районе Ховрино на Петрозаводской улице и в Беговом районе на улице Правды — будут построены учебные корпуса на 350 и 400 учащихся.

В Косино-Ухтомском районе на Салтыковской улице возведут школу на 550 мест с дошкольным отделением для 225 детей. В Зеленограде появится образовательное учреждение на 300 мест, на западе столицы, на улице Академика Анохина — на 350.

Также новое здание появится в поселении Щаповском в ТиНАО. Оно будет рассчитано на 800 школьников и 150 дошкольников, добавил Гаман.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, школа в Орехово-Борисове Южном готова на 98 процентов. При строительстве здания и оформлении интерьеров используются только безопасные материалы и отдано предпочтение природным цветам и фактурам.

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