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Названы лучшие плодово-ягодные кустарники для дачи

Лейла Алиева
Общество
Названы лучшие плодово-ягодные кустарники для дачи
Фото: Unsplash

Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов перечислил лучшие плодово-ягодные кустарники для дачи.

Так, смородина не слишком требовательная, предпочитает солнечные участки с влажной почвой и защитой от ветра, расположенные в низинах.

— Красная смородина — самый неприхотливый кустарник, практически никаких проблем и всегда полведра уж с одного куста, если не ведро бывает, — отметил он.

Кроме того, эксперт посоветовал кустарник малины. Он требует регулярного полива, рыхления и вноса удобрений, утепления почвы вокруг куста, обрезки и подвязки, а также защиты от болезней. При этом ягода обладает большим количеством полезных свойств.

Также Туманов назвал жимолость, которая считается элементом молодости. Ирга — еще один кустарник, который похвастается способностью расти на одном месте десятки лет без особых проблем. Полезные и вкусные ягоды интересуют не только дачников, но и птиц, поэтому нужно вовремя собирать урожай.

Плоды крыжовника также содержат много витаминов, а ежевика даст обильный урожай на подкормленной земле. Вместе с тем в топ лучших кустарников эксперт включил облепиху и калину, пишет Пятый канал.

До этого Туманов рассказал, как нужно правильно поливать растения летом на даче.

Дача Ягоды кустарники
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