В Южной Корее родились два светящихся лабрадора

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Два лабрадора, которые светятся в темноте, родились в Южной Корее. Об этом сообщили в группе «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте».

— Ученые отредактировали их геном, чтобы снизить риск часто встречающейся у лабрадоров болезни. Для этого исследователи использовали корректировку уже страдающего от болезни межгенного участка, создавая особь с уже исправленной мутацией, — говорится в сообщении.

Собаки светятся в темноте благодаря зеленому белку, который свидетельствует о вмешательстве в геном животных.

Накануне стало известно об обнаружении 30 новых видов животных на дне Тихого океана. Открытие сделали ученые Музея естественной истории Великобритании.

Заместитель директора Института океанологии имени Ширшова РАН по научной работе Направления экологии морей и океанов Андрей Гебрук заявил, что ученые стопроцентно будут находить новые виды животных при каждом погружении на дно океана. По его словам, видовое разнообразие океана изучено не более чем на 10–20 процентов. Он добавил, что для того чтобы идентифицировать животное как новое, его необходимо изъять из среды и изучить.