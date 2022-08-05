Москвичам рассказали о необычных местах для свадеб в столице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass и московские ЗАГСы перечислили 10 мест, где можно провести необычную церемонию бракосочетания. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 5 августа.

Так, поклонники спорта могут пожениться на стадионе «Спартак». На табло выводят имена молодоженов, а во время обмена кольцами изображение меняется на «счет 1:1». Провести свадьбу также можно на стадионе «Большая спортивная арена» в «Лужниках».

Кроме того, провести свадебную церемонию приглашает станция метро «Маяковская». Уточняется, что свадьбы проводят здесь ночью, когда на станции нет пассажиров. Специально для молодоженов приезжают два поезда — «Номерной» и «Москва-2020», где молодожены могут устроить свадебную фотосессию.

Сыграть свадьбу на высоте предлагает Московская канатная дорога. Церемония проходит на веранде с панорамой города, а после молодожены могут прокатиться на фуникулере и устроить фотосессию с видом на Москву-реку. Среди необычных локаций также можно выделить самый высокий ресторан Европы, колонный зал Центрального московского ипподрома, государственный музей-усадьбу «Остафьево», павильон «Космос» на ВДНХ, гостиницу «Националь» и парк-отель «Даниловский». Все эти варианты выездных церемоний подойдут для москвичей и гостей города. Церемонии в них проводят в рамках проекта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На Северном речном вокзале столицы состоялось более 60 церемоний бракосочетания. Уточняется, что в этом году на Северном на речном вокзале пройдет почти в 10 раз больше свадеб, чем в 2021 году.