Хранившего нелегальное оружие мужчину задержали в Москве

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Россия, Москва, улица Гурьянова Карта всех событий

В Москве задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Юго-Восточному административному округу в пятницу, 5 августа.

В квартире подозреваемого на улице Гурьянова оперативники нашли пистолет и восемь охотничьих патронов. Все обнаруженное изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила возможность ведения стрельбы из конфискованного оружия. По данным следствия, пистолет был незаконно переделан мужчиной самостоятельно из охолощенного в боевой.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы сроком на пять лет.

На данный момент подозреваемый подписал обязательство о явке.

Другого москвича, 52-летнего жителя дома по Абрамцевской улице, задержали за хранение боеприпасов 27 июля. В его квартире обнаружили 12 килограммов пороха и 326 боевых патронов разного калибра.