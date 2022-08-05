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Автомобиль загорелся на Варшавском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль загорелся на Варшавском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

При движении по Варшавскому шоссе в сторону области в районе Новоданиловского проезда загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 5 августа.

Как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства «Дептранс. Оперативно», на месте работают оперативные службы города.

Возгорание уже удалось локализовать. Движение на участке дороги затруднено, специалисты дептранса посоветовали выбирать пути объезда.

В результате ДТП в Москве на 21-м километре Московской кольцевой автодороги 2 августа загорелся бензовоз. Из-за аварии случился разлив горящего топлива. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. На момент тушения движение осуществлялось по двум полосам из пяти. Водитель бензовоза был госпитализирован.

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