В Подмосковье начались проверки готовности образовательных учреждений к учебному году

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Межведомственные комиссии осуществляют приемку готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году в Подмосковье.

Совместно с представителями МВД, Роспотребнадзора, МЧС и районных администраций сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверят соблюдение на образовательных объектах требований безопасности.

Проверки пройдут в более чем четырех тысячах учреждений: детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.

В ходе проверки уделяется вопросам работоспособности технических средств охраны, установленных на объектах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее завершился набор в детские школы искусств Московской области. К следующему учебному году школы региона получили 30 тысяч заявок, передает РИАМО.

В настоящее время в столице за счет инвесторов возводится более половины образовательных объектов. Об этом сообщил в пятницу, 5 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев