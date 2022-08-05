Специалисты очистили дно акваторий причалов Северного речного вокзала

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Специалисты провели очистку дна акваторий причалов Северного речного вокзала. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году на столичных пассажирских причалах организованы гидротехнические работы по очистке акваторий. Это необходимо из-за загрязнения дна бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность перевозок. Сегодня завершили соответствующие мероприятия на причалах Северного речного вокзала, — рассказал он.

Уточняется, что за трое суток удалось очистить дно всех 17 причалов. Специалисты извлекли более 13 тонн крупного бытового мусора, вначале дно обследовали водолазы, а для извлечения мусора задействовали баржу, буксир и кран, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого завершились работы по расчистке реки Чурилихи в столичном парке «Кузьминки-Люблино». При этом за 10 месяцев было очищено от ила и грунта около 1,2 километра открытого русла реки от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда, восстановлены водоотводные канавы и приведен в порядок водовыпуск водосточного коллектора.