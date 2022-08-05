Кардиолог перечислил неочевидные симптомы инфаркта

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Пациенты с диабетом, пожилые люди, а также те, кто злоупотребляет алкоголем, склонны к атипичному течению инфаркта. Об этом сообщил кардиолог Рашид Сонгуров.

Он отметил, что сердечный приступ случается в абдоминальном варианте, когда его легко спутать с пищевым отравлением. При таком течении болезни у пациента бывают тошнота, рвота, диарея, а также острая боль в верхнем сегменте живота.

— При астматическом варианте отмечаются выраженная одышка, удушье, учащение частоты дыхания. Аритмический вариант проявляется нарушениями ритма и проводимости, пароксизмальной тахикардией, фибрилляцией предсердий, трепетанием предсердий, желудочковой тахикардией, — объяснил врач.

Сонгуров уточнил, что при инфаркте очень важно как можно быстрее оказать человеку медпомощь, так как большинство летальных исходов происходят в течение часа после начала приступа.

Он подчеркнул, что до приезда скорой помощи следует помочь пациенту сесть, обеспечить ему покой и доступ свежего воздуха. Также следует освободить его от стесняющих элементов одежды и следить за давлением и пульсом, передает слова Сонгурова «Газета.ру».

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