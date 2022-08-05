Директора института СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене

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Директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о государственной измене. Об этом сообщил научный руководитель института Василий Фомин в пятницу, 5 августа.

— В институте проходили оперативные мероприятия, связанные с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком, — сказал Фомин.

Он также отметил, что перевезенному в СИЗО «Лефортово» Шиплюку вменяют то же, что и главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, — госизмену. Наказанием по статье УК РФ «Государственная измена» может стать лишение свободы сроком от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

1 июля новосибирский Советский районный суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, который подозревается в государственной измене.

Сын подозреваемого Максим, в свою очередь, сообщил, что ранее его отца задерживали сотрудники ФСБ, когда ученый проходил лечение в медучреждении. Как рассказала дочь Колкера Алина, у ее отца выявили четвертую стадию рака.