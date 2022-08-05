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ЕС утвердил план сокращения потребления газа на 15 процентов этой зимой

Александр Афонин
Экономика
ЕС утвердил план сокращения потребления газа на 15 процентов этой зимой
Фото: shutterstock

Совет ЕС утвердил план по сокращению потребления газа в странах альянса на 15 процентов этой зимой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 августа.

— Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15 процентов этой зимой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Кроме того, был согласован ряд исключений, которые позволят частично или полностью отказаться от выполнения требования, передает ТАСС.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что у ЕС сильно ограничены возможности для экономии газа зимой. По его словам, разные страны заявили о возможности снизить потребность на гораздо более низкий процент.

2 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС не могут однозначно определить, хватит ли газа в объединении на предстоящую зиму и смогут ли граждане стран союза оплатить его. По его словам, предстоящая зима «обещает быть исключительной».

Евросоюз (ЕС) газоснабжение Энергетика
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