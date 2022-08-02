Боррель: В ЕС не знают, хватит ли газа до зимы

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В Евросоюзе не могут однозначно определить, хватит ли газа в объединении на предстоящую зиму и смогут ли граждане стран союза оплатить его. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, предстоящая зима «обещает быть исключительной». Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в европейских государствах достаточно «голубого топлива» и будет ли оно доступным по цене

По словам главы европейской дипломатии, цены на нефть опустились до уровня, зафиксированного в конце февраля, а цены на газ превышают февральские расценки более чем в четыре раза и почти в десять раз те, которые были год назад, пишет ТАСС.

— Мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент, — подчеркнул Боррель.

Европейский чиновник признал, что союз сейчас сталкивается с «настоящим штормом», поскольку зима все ближе, а цены на энергоносители растут и экономический рост замедляется. Жозеп Боррель признал, что возможности членов союза закупать газ за пределами России близки к пределу.

Накануне глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз уже вдвое сократил закупки российского природного газа, однако в одночасье отказаться от ресурса не может.