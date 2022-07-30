Боррель заявил о двойном сокращении закупок газа у России с начала спецоперации

Фото: МИД РФ

Евросоюз уже вдвое сократил закупки российского природного газа, однако в одночасье отказаться от ресурса не может. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Если до (спецоперации ВС РФ на Украине — прим. «ВМ») доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов. Невозможно требовать от европейской экономики прекратить закупки газа в одночасье, мы не можем творить чудеса, — заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС мог также ввести штрафные тарифы на российский газ для уменьшения прибыли Москвы, однако вместо этого еврозона выбрала эмбарго на нефть из РФ.

Кроме того, Боррель опроверг сообщения о том, что российская экономика пока практически не пострадала от санкций Запада. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что рестрикции направлены на «разрыв связей российской экономики с остальным миром», передают «Известия».

До этого Боррель обвинил западные СМИ в том, что они иногда не публикуют его заявления, однако постоянно пишут о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова.