Ефимов: Фешн-кластер появится на территории промзоны «Прожектор»

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 56 Карта всех событий

Благоустройство промышленной зоны «Прожектор» в ВАО пройдет в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 5 августа.

— В Восточном административном округе столицы будет реорганизован один из участков промзоны «Прожектор» площадью 9,6 гектара. На нем планируется создать креативное пространство, которое объединит дизайнеров и специалистов творческих профессий, а также возвести общественные и деловые объекты. В развитие участка будет вложено 14 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет оцениваются в 970 миллионов рублей, — рассказал Ефимов.

Так, на участке возведут общественно-деловые постройки, а также фешн-кластер, где будут все условия для работы в творческой сфере. Процесс перепрофилирования территории смогут произвести собственники, сам город или инвестор.

При этом инвестиции в развитие территории составят 14 миллиардов рублей. По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на участке в Перове предполагается проводить работы на территории площадью 108 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на прилегающей местности комплекса проведут работы по озеленению, а также построят дорожную сеть. Отмечается, что комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы позволит создать порядка 550 тысяч новых рабочих мест.

2 августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.

Помимо этого, горожане смогут посмотреть видеоролики о проекте «Индустриальные кварталы», его целях и развитии, а также о заброшенных и неэффективно используемых промзонах, которые будут преобразованы в ближайшие годы.