Более 120 тысяч безбилетников выявили в транспорте Москвы с начала лета

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Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» с начала лета выявили в метро Москвы и наземном транспорте более 120 тысяч безбилетных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 августа.

— За честной оплатой в режиме 24/7 следят контролеры ГКУ «Организатор перевозок» на всех станциях метро и более чем на 900 наземных маршрутах. С начала лета они выявили уже больше 120 тысяч безбилетных пассажиров, — говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что в случае отсутствия у пассажира билета контролер обязан составить административный протокол, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Около 500 желтых терминалов для проверки карт «Тройка» установлены в вестибюлях всех станций столичного метро. Желтый терминал позволяет проверить записанные на «Тройку» данные билетов и «Кошелька», завершить перенос баланса с карты на карту, а также подтвердить поездки на метро, чтобы выехать с перехватывающей парковки бесплатно.