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США уведомили дипломатов из России об аресте Винника

Лала Манушакян
В мире
США уведомили дипломатов из России об аресте Винника
Фото: shutterstock

Дипломаты окажут консульско-правовое содействие россиянину Александру Виннику, который был экстрадирован из Греции в США. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова в пятницу, 5 августа.

— В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах. Организуем телефонный разговор с задержанным, — сказала дипломат.

Мужчину задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую криптовалютную биржу BTC-e.

Минюст Греции в 2019-м решил экстрадировать Винника сперва во Францию, а затем в США. Исправительный суд Парижа в 2020 году приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Ему также был назначен штраф в размере более 100 тысяч евро. Однако суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег, полностью снял обвинения в использовании вредоносного ПО, а также оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем.

Обвинения в хищении более 600 тысяч рублей, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации на 750 миллионов рублей предъявлены Виннику в России. Он заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед судом, передает ТАСС.

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