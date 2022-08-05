Травматолог Строганов рассказал, кому рекомендован спортивный массаж

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Спортивный массаж отличается от классического целенаправленностью и специфическими техниками. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии ЦКБ «РЖД-Медицина», врач ЛФК и спортивной медицины Василий Строганов.

Он пояснил, что классический массаж направлен на расслабление и восстановление организма, тогда как цель спортивного массажа — усовершенствовать физические возможности и КПД спортсменов.

— Соответственно, исходя из цели, спортивный массаж подразделяется на тренировочный, подготовительный и репаративный. Аналогично методика спортивного массажа непосредственно коррелирует с методикой спортивной тренировки и временем воздействия: регулярно, непосредственно перед нагрузкой, сразу после тренировки, — отметил врач.

По словам Строганова, спортивный массаж рекомендован всем людям, хотя бы иногда занимающимся спортом. Физиотерапевтическая забота об организме позволяет избежать травм и сохранить качество жизни вне зависимости от интенсивности нагрузок и натренированности тела, заключил собеседник «ВМ».

До этого Строганов развенчал популярные мифы о тейпировании. Он пояснил, что тейпы не могут самостоятельно помочь при травме, они лишь уменьшают боль и восстанавливают работу мышц.