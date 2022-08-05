Украина планирует конфисковать 903 принадлежащих России объекта

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Правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Имеем сегодня на повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов на Украине. Перечень объектов сформирован, — сказал он.

Уточняется, что объекты соответствуют трем категориям: государственное имущество, активы граждан и компаний, попавших под санкции, а также активы банков. Планируется, что после конфискации имущество конвертируют в деньги, которые направят на восстановление страны, передает РИА Новости.

До этого посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев потребовал от Москвы возвращения «хотя бы» третьей части зарубежного имущества бывшего Советского Союза, которое оказалось у России после того, как она взяла на себя долги СССР. По его словам, украинское руководство согласилось с этим, однако не ратифицировало документы.