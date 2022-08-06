Бледанс выступила против конфискации имущества у российских знаменитостей

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Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в пятницу, 5 августа, не поддержала идею о лишении имущества звезд, покинувших пределы Российской Федерации после начала специальной военной операции на Украине.

Теледива выразила уверенность, что многие ее коллеги по шоу-бизнесу не эмигрировали, а только отправились за пределы страны на летний период. В интервью Pravda.Ru знаменитость выразила уверенность, что в сентябре все уехавшие вернутся домой.

— Что значит конфисковать? Они же не враги народа. Они бомбы не подкладывают, не делают что-то такого, за что их можно наказывать. Они просто уехали на лето. Поэтому я здесь не вижу таких резких надобностей, — резюмировала Бледанс.

Накануне депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил конфисковать имущество у Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой.

В конце июля известная российская актриса Рената Литвинова рассказала о своей жизни во Франции, где находится последние несколько месяцев. Артистка подчеркнула, что «разрешила себе все».