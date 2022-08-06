Дмитрий Хрусталев стал преемником Александра Маслякова на сцене КВН
Бессменный ведущий популярной юмористической программы КВН Александр Масляков больше не может вести мероприятия клуба юмористов. Поэтому на официальном сайте передачи появилось имя нового хедлайнера.
В числе преемников Маслякова называли множество знаменитостей — Дмитрия Нагиева, Валдиса Пельша и Вадима Галыгина. Однако выяснилось, что им станет бывший ведущий Comedy Woman и соведущий Вечернего Урганта Дмитрий Хрусталев. Впервые он примерит на себя эту роль уже в субботу, 6 августа.
— Самое яркое событие этого лета пройдет 6 и 7 августа в «Янтарь-холл». Ведущий фестиваля — Дмитрий Хрусталев!, — говорится на официальном сайте юмористического шоу.
О состоянии здоровья Александра Маслякова, возглавляющего КВН больше полувека, известно немного. Недавно хедлайнер проекта рассказал, что больше не может ездить с гастролями по всей стране и выступил за назначение достойного сменщика.
При этом в конце июня сын телеведущего рассказал, что Масляков-старший в скором времени вернется на сцену шоу в своей привычной роли.