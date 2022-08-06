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Дмитрий Хрусталев стал преемником Александра Маслякова на сцене КВН

Егор Провоторов
Общество
Дмитрий Хрусталев стал преемником Александра Маслякова на сцене КВН
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бессменный ведущий популярной юмористической программы КВН Александр Масляков больше не может вести мероприятия клуба юмористов. Поэтому на официальном сайте передачи появилось имя нового хедлайнера.

В числе преемников Маслякова называли множество знаменитостей — Дмитрия Нагиева, Валдиса Пельша и Вадима Галыгина. Однако выяснилось, что им станет бывший ведущий Comedy Woman и соведущий Вечернего Урганта Дмитрий Хрусталев. Впервые он примерит на себя эту роль уже в субботу, 6 августа.

— Самое яркое событие этого лета пройдет 6 и 7 августа в «Янтарь-холл». Ведущий фестиваля — Дмитрий Хрусталев!, — говорится на официальном сайте юмористического шоу.

О состоянии здоровья Александра Маслякова, возглавляющего КВН больше полувека, известно немного. Недавно хедлайнер проекта рассказал, что больше не может ездить с гастролями по всей стране и выступил за назначение достойного сменщика.

При этом в конце июня сын телеведущего рассказал, что Масляков-старший в скором времени вернется на сцену шоу в своей привычной роли.

КВН Александр Масляков Дмитрий Хрусталев
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