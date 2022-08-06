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Маск предложил Белому дому выпустить из тюрьмы всех наркоманов

Егор Провоторов
В мире
Маск предложил Белому дому выпустить из тюрьмы всех наркоманов
Фото: NASA

Известный американский бизнесмен Илон Маск предложил выпустить из американских тюрем всех осужденных по делам о наркотиках. Такое заявление он сделал накануне в беседе с авторами YouTube-канала Full Send Podcast на фоне активной работы администрации Джо Байдена над освобождением баскетболистки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы.

— Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам, — заметил основатель компании Tesla.

При этом Илон Маск подчеркнул, что не стоит лишать свободы людей за совершение ненасильственных действий, пишет газета «Известия».

В конце июля американский предприниматель прокомментировал решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Он пожелал российским космонавтам счастливого пути.

26 июля президент России Владимир Путин и глава Роскосмоса Юрий Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года.

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