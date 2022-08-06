Антонов счел абсурдом попытки США обвинить Россию в продовольственном кризисе

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Обвинения США в адрес России в возникновении продовольственного кризиса в мире являются абсурдом и ложью. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу, 5 августа, прокомментировал заявления руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.

— Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда — много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее желания разобраться в существе проблемы, — отметил российский дипломат.

На канале посольства в мессенджере Telegram говорится, что напряженная ситуация с продовольствием появилась в мире в связи с целым рядом факторов, среди которых и последствия пандемии коронавируса, и перебои в цепочках поставок, и инфляция, «усталость» почв, а также изменение климата и ускорившаяся урбанизация.

По словам российского дипломата, большое количество санкций против России играет большую роль в данном вопросе. Ограничения, введенные Штатами и странами Европы, намеренно составлены таким образом, чтобы «запутать и запугать» зарубежные компании и максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями.

В минувший вторник, 2 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон дестабилизирует ситуацию в мире и провоцирует конфликты.