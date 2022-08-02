Захарова обвинила США в дестабилизации мира

Фото: МИД РФ

Вашингтон дестабилизирует ситуацию в мире и провоцирует конфликты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 2 августа.

Захарова напомнила, что Китай приостановил импорт ряда продовольственных товаров Тайваня из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

— Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных, — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Возможный визит Пелоси может состояться 2 августа. Уточняется, что она приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а утром следующего дня примет участие в законодательном совете Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов рассказал, что будет, если Пелоси посетит Тайвань. По его словам, в качестве одной из дипломатических мер можно ожидать отзыв посла КНР в США, а в качестве военных — может произойти введение частичного ограничения судоходства в Тайваньском проливе и могут быть применены более жесткие требования к системам ПВО Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.