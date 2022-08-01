Стало известно о возможном визите Пелоси на Тайвань 2 августа

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Об этом сообщили местные СМИ в понедельник, 1 августа.

Так, по данным прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня. Там она, как ожидается, встретится с руководством острова, в том числе с его главой Цай Инвэнь, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ударная группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня. Японское издание Nikkei писало, что США направляют к Тайваню находящиеся в регионе авианосцы и самолеты из-за возможного прибытия Пелоси на остров.

При этом в Соединенных Штатах не сложилось четкой позиции, зачем нужен визит спикера Пелоси на Тайвань. Вполне возможно, что это намерение исходило от нее самой ради набора политических очков, однако не исключено, что этот визит не состоится. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».