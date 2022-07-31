«США оказались в трудной ситуации»: чем может обернуться визит Пелоси на Тайвань

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В Соединенных Штатах не сложилось четкой позиции, зачем нужен визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Вполне возможно, что это намерение исходило от самой Пелоси ради набора политических очков, однако не исключено, что этот визит не состоится. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев, не все американское общество поддержало Пелоси.

— Для чего это делает Нэнси Пелоси — непонятно, в США единства по этому вопросу нет. Американская пресса сообщала, что Белый дом и Госдеп отговаривали ее. Многие говорят, что была допущена ошибка, что она заранее сказала о своем возможном визите. Теперь, поскольку слово — не воробей, США оказались в трудной ситуации. Не поехать на Тайвань — продемонстрировать слабость, поехать — продемонстрировать стремление США спровоцировать обострение отношений с Китаем, — рассказал специалист.

Политолог Юрий Светов предположил, что заявления о полете на Тайвань — инициатива самой Пелоси. На фоне того что значительное количество американских политиков находится в преклонном возрасте, желающая снова избираться 82-летняя Пелоси имеет относительно низкие шансы. Посещение Тайваня дало бы ей дополнительные политические очки, уверен Светов.

По мнению Рогулева, потенциальный визит Пелоси действительно может быть связан с предстоящими выборами. Однако он пошел бы вразрез с политикой администрации США.

— Если это делается для демонстрации решимости демократов перед выборами, которые предстоят осенью, то эта цель выглядела бы глупо. Администрация Байдена и Госдеп взяли курс на некоторое смягчение своего противостояния с Китаем, воздержались от введения дополнительных мер в отношении Китая. Тайвань принадлежит Китаю — это признали даже США. Получается, что Пелоси едет на территорию Китая без согласования с правительством КНР. Это как если бы она приехала на Курилы — прямая провокация, на которую не может не ответить Китай, — подчеркнул эксперт.

Светов отметил, что визитов такого высокопоставленного американского политика на Тайвань не было уже 25 лет. В 1997 году Америка и Китай договорились учитывать интересы друг друга при проведении своей внешней политики. Американцы заявили о том, что придерживаются политики одного Китая, однако не исключено, что там есть силы, желающие это пересмотреть, заметил собеседник «ВМ».

По мнению экспертов, даже если визит состоится, к войне Китая и США это не приведет. Однако реакция Пекина все-таки последует, уверен Рогулев.

— Наверняка будут объявлены какие-то маневры, стрельбы, однако войны не будет. Конечно, у Китая и США сложные взаимоотношения, но Китай продает в США товаров на сотни миллиардов долларов и инвестирует значительные средства в американские предприятия. Сотни американских компаний работают в Китае. Вряд ли кто-то пойдет на такое обострение, — отметил он.

Светов уверен: скорее всего, китайцы не решились бы сбить самолет Пелоси, однако они могли бы доставить ему немало неприятностей сопровождением истребителей и обстрелами холостыми снарядами. При этом до войны бы не дошло: у Китая и США много взаимных интересов, плюс Китай имеет проблемы в экономике из-за пандемии. Кроме того, осенью будет двадцатый съезд коммунистической партии Китая, на котором, вопреки многолетней традиции, Си Цзиньпин должен быть избран на третий срок. Война ему не нужна, резюмировал специалист.

По мнению Рогулева, не стоит ждать начала военной операции Китая на Тайване.

— Китай демонстрирует свою решимость на словах, но не думаю, что эта операция состоится. Это был бы наихудший сценарий для американской внешней политики. Когда они пошли на обострение в Европе, столкнули Украину с Россией и фактически спонсировали этот конфликт, одновременное обострение отношений с Китаем будет против той линии, которую проводит Госдеп. Любой специалист по внешней политике признает это глубокой ошибкой, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Светов отметил, что полностью исключать вероятность начала военной операции на Тайване нельзя — она может начаться в ближайший год–два. При этом непонятно, какой подход в этом случае выберут США: как в случае с Украиной (поставлять инструкторов и оружие) или полноценно вмешаться в ход спецоперации. Нынешняя стратегия Америки позволяет им вступить в еще один конфликт, резюмировал политолог.

Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси допустила серьезную ошибку, публично сообщив о своих планах посещения Тайваня. Такое мнение высказал в воскресенье, 31 июля, профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.

— Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, — заявил он.

Позднее Пелоси рассказала о программе своего полета, не упомянув в ней Тайвань.