«Точка невозврата»: зачем Китаю так нужен Тайвань

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Отношения Китая и Тайваня остаются напряженными: официально Китай так и не признал независимость Тайваня. При этом периодически возникают слухи о готовящемся вторжении на остров. «Вечерняя Москва» разбиралась в истории Тайваня, а также выясняла, зачем он так нужен Китаю, чем выгоден Америке и какова вероятность военного конфликта.

Был в составе разных стран

Востоковед и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков отметил, что до попадания в состав Китая Тайвань принадлежал другим государствам.

— В Италии любят говорить, что остров Сицилия слишком много принадлежал всем и слишком мало — самой Италии. То же самое можно сказать про Тайвань. Остров не принадлежал Китаю до середины XVII века, его коренное население составляли народности малайского происхождения. Они и ныне проживают на Тайване, другое дело, что их не более двух процентов населения. В середине XVII века на острове массово появились китайцы, которые туда бежали из Китая от маньчжурского завоевания, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, китайцам удалось изгнать голландцев, которые пытались колонизировать остров. Китайские иммигранты образовали государство Дуннин, которое было, в свою очередь, завоевано маньчжурами в 1683 году.

Позднее Тайвань стал принадлежать Японии, отметил специалист.

— В 1895 году по итогам японо-китайской войны Тайвань с прилегающими островами отошел Японии. Японцы владели Тайванем до 1945 года и были первыми, кто приложил достаточные усилия для экономического развития Тайваня: до Японии Тайвань был одной из самых отсталых китайских провинций. Японцы начали развивать инфраструктуру, все крупные города на Тайване стали городами в прямом смысле этого слова именно при японцах, — рассказал эксперт.

Япония лишилась Тайваня после Второй мировой войны: после безоговорочной капитуляции Тайвань и прилегающие острова были отданы Китаю, пояснил Котков.

Закрывает выход в океан

В составе Китая Тайвань пробыл всего несколько лет, отметил специалист.

— В 1949 году президент Китайской Республики Чан Кайши потерпел разгромное поражение в третьей гражданской войне. Он принял решение эвакуироваться на Тайвань и отступил туда не только с остатками правительственных войск, но также вывез весь золотой запас Китайской Республики, сокровища китайских императоров и государственный архив, — заметил собеседник «ВМ».

По его словам, третья гражданская война в Китае закончилась в 1949 году только на континенте: боевые действия продолжались на протяжении 1950-х на островах у побережья южного Китая. В дальнейшем бои пошли на спад, однако с этого времени Тайвань и Китай формально продолжают находиться в состоянии войны, подчеркнул эксперт.

Китай неоднократно пытался вернуть Тайвань, в том числе, прибегая к хитростям, заметил специалист.

— В 1983 году Китай впервые озвучил идею мирного объединения с Тайванем. Тогда был брошен лозунг: «Одна страна — две системы». Под этим лозунгом удалось вернуть китайские Гонконг и Макао, но возвращали их с прицелом на Тайвань. Но последующие события (а именно — урезание автономии Гонконга) привели к «революции зонтиков» и «гонконгскому майдану» (2014–2019 годы) и обозначили точку невозврата в отношениях Китая и Тайваня, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, у Китая имеется целый ряд причин для возврата Тайваня. Кроме того, что у Поднебесной есть исторические права на остров, контроль над ним также даст возможность выйти к Тайваньскому проливу, по которому осуществляется активное движение судов. Также Тайвань закрывает Китаю выход в открытый океан, подчеркнул Котков.

При этом население Тайваня не хочет возвращаться в состав Китая, уверен специалист.

— Китай в последние годы активно «обрабатывал» тайваньскую верхушку (прежде всего, деловые круги), чтобы создать там свою «пятую колонну». В определенной степени кое-что Китаю удалось. Тайваньские деловые круги, инвестирующие в континентальный Китай, в экономическом смысле завязаны на него, но в политическом смысле не готовы лоббировать китайские интересы. При этом Китай, работая с высшими представителями тайваньских деловых кругов, не работал с населением. А оно довольно своим статусом: Тайвань — успешный экономический проект. В частности, он является мировым лидером по производству полупроводников и микрочипов, — рассказал специалист.

Негласно контролируется США

Еще с середины XX века интерес к Тайваню проявили американцы, отметил собеседник «ВМ».

— В 1950 году китайская народно-освободительная армия готовилась к десанту на Тайвань. Для этой цели собрали все плавсредства, какие только были на восточном побережье Китая. Но летом 1950 года началась война в Корее, и как раз в это время Тайвань посещает американская миссия во главе с генералом Дугласом Макартуром (в 1945 году принимал капитуляцию у Японии — прим. «ВМ»). Макартур, изучив Тайвань, отправляет знаменитое послание Трумэну. В нем он указывает, что Тайвань — непотопляемый авианосец у побережья Восточной Азии и, если США не воспользуются ситуацией и не помогут правительству Китайской Республики, которое эвакуировалось на Тайвань, то линия обороны США пройдет по пляжам Калифорнии, — рассказал Котков.

Как отметил эксперт, летом 1950 года началась война в Корее, в которую вступили американские войска. В это время американский флот вошел в Тайваньский пролив с приказом предотвратить возможное вторжение китайской народно-освободительной армии на Тайвань. Вторжение не состоялось, и войска, которые должны были десантироваться на Тайвань, Китай бросил в Корею, объяснил собеседник «ВМ».

В будущем США не стеснялись показывать Китаю свою позицию относительно Тайваня, подчеркнул Котков.

— Вплоть до 1970-х США признавали в качестве легитимного правительства Китая Китайскую Республику, которая к этому времени сократилась до Тайваня и нескольких прилегающих островов. Но в 1971–1979 годах США установили дипломатические отношения с Китаем (им так было выгодно), что означало разрыв дипломатических отношений с Тайванем. В 1979 году американцы выпустили хитрую декларацию относительно последующих американо-тайваньских отношений. Там указывалось, что США признают в качестве единственного законного правительства Китая правительство Китайской Народной Республики, желают мирного объединения Тайваня и Китая, но, если Китай попытается на Тайвань напасть, США придут Тайваню на помощь, — заметил эксперт.

Американцы не хотят терять негласный контроль над Тайванем и сейчас, уверен специалист: в частности, остров блокирует китайским судам выход в акваторию Тихого океана. Отказ от Тайваня будет означать скатывание США на уровень региональной державы, подчеркнул собеседник «ВМ».

Конфликт возможен

По мнению эксперта, исключать вероятность боевых действий между материковым Китаем и Тайванем не стоит. Однако для этого Китаю нужна уверенность в успехе.

— Возможно все, но риски для Китая очень высоки, поэтому он и не спешит, просчитывает плюсы и минусы. Если Китай на Тайвань нападет, то это будет лишь в том случае, когда он будет уверен в успехе на 200 процентов. Задача Китая — захватить Тайвань до подхода туда американских сил. Это непростая задача, потому что до материка там 150 километров, нужна десантная операция. Последняя крупная десантная операция в истории — операция «Оверлорд», высадка союзников в Нормандии в 1944 году. Провести такую операцию непросто, когда это начнется — сложно сказать. Не берусь ничего утверждать, но Китай рано или поздно будет как-то брать Тайвань — не мытьем, так катанием, — подчеркнул специалист.

Осложняет ситуацию и то, что руководство Китая не понимает возможностей собственной армии, которая не участвовала в крупных военных конфликтах, заметил специалист. Если Китай увязнет в боевых действиях, для него это будет тяжелым ударом. Такая операция чревата конфликтом, который охватит всю Восточную Азию: в частности, за Тайвань впишется Япония, для которой остров является предмостным укреплением, пояснил эксперт.

Не стоит сравнивать споры Китая и Тайваня с разногласиями России и Украины, уверен Котков.

— Я не стал бы сравнивать — это несравнимые ситуации. Тайвань для Китая — мятежная провинция. Китай никогда не признавал за Тайванем никакого особого статуса. Народу это объясняется так: есть неотъемлемая провинция Китая, но туда сложно попасть. Это не случай России, Луганска и Донецка, — заключил специалист.