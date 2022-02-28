«Китай на перепутье»: что думает Пекин о военной спецоперации России и ситуации на Украине

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Власти Китайской Народной Республики (КНР) пока сдержанно комментируют происходящее на Украине. Разобраться в позиции страны в этом вопросе довольно трудно. Китаист, журналист-международник Леонид Ковачич рассказал «Вечерней Москве», что о ситуации на Украине думают в официальном Пекине и как ее освещают местные СМИ.

Режим ожидания по-китайски

Собеседник «ВМ» полагает, что в настоящее время Китай находится в затруднительном положении и позиция страны по поводу спецоперации ВС РФ на Украине все еще не выработана. С одной стороны, Поднебесная поддерживает и даже усиливает тесные политические связи с Россией. Так, совсем недавно президент Владимир Путин посещал Олимпийские игры в Пекине. По итогам прошедшей тогда же встречи глав России и Китая было сделано совместное заявление. Таким образом, выступать с каких-то антироссийских позиций Китай не может.

С другой стороны, у КНР есть собственные экономические интересы на Украине. Страна развивает сотрудничество с Украиной, как и в целом с Евросоюзом (ЕС), в сфере экономики. И в условиях усиливающейся конфронтации с США руководство Китая постарается сохранить остатки положительного имиджа хотя бы в Европе. То есть как-то противопоставлять свою позицию Брюсселю Китай тоже не хочет.

Ковачич считает, что в данный момент азиатский гигант находится в режиме ожидания, по возможности занимая нейтральную позицию:

— Китай выражал солидарность с российскими озабоченностями по поводу расширения НАТО на восток. Но в то же время власти страны заявляли и заявляют, что они поддерживают исключительно мирное, дипломатическое решение проблемы. Даже были заявления, что нынешнее развитие ситуации на Украине — это не то, чего хотел бы видеть Китай.

Как события на Украине освещают китайские СМИ

С самого начала китайские СМИ выступали со сдержанных позиций. Как отмечает эксперт, медиа в Поднебесной пытаются не обозначать определенную китайскую точку зрения на этот счет.

— Китайские СМИ стараются не подавать информацию в одностороннем, однобоком ключе, с поддержкой какой-то одной позиции. Но, важно отметить, что в местных социальных сетях блокируются любые сообщения с критикой России. Кроме того, блокируются какие-либо проявления китайских националистических настроений в связи с этим, — рассказал китаист.

Таким образом, Китай пытается изо всех сил сохранить нейтралитет как в своих СМИ, так и на уровне политических заявлений. Однако, по словам Ковачича, все равно случается перекос то в одну, то в другую сторону:

— Пекин до сих пор не выработал своей позиции. И, соответственно, единой редакционной политики в вопросе Украины нет. Каждое СМИ решает, как ему освещать события на Украине, исходя из собственного понимания текущей ситуации. В тех же самых социальный сетях китайские государственные СМИ, например, «Жэньминь жибао» (крупнейшая китайская газета — прим. «ВМ»), то публиковали российские сводки, то украинские. То есть в общем-то был такой вот разнобой.

Тайваньский вопрос в контексте Украины

Поднебесная имеет нерешенную территориальную проблему, возникшую еще после гражданской войны в ХХ веке: тайваньский вопрос. Де-факто остров независим от политики официального Китая, де-юре руководство Поднебесной считает его свой территорией.

Как отмечает Ковачич, в последние годы власти КНР в своих официальных заявлениях постоянно подчеркивали, что вопрос Тайваня должен быть решен дипломатическим путем. В то же время они намекали, что в случае активного вмешательства внешних сил Пекин готов пойти на реализацию силового сценария.

В свою очередь такая позиция властей КНР порождает неопределенность, на которой спекулируют западные СМИ. До обострения ситуации на Украине они активно писали о том, что материковый Китай в скором времени нападет на Тайвань. Но и в контексте нынешних событий «китайская угроза для Тайваня» вновь муссируется в медиа. Это, как полагает эксперт, не играет на руку Пекину.

— В ситуации с Украиной Китай невольно оказался на перепутье. Он будет оценивать, что происходит. Оценивать возможные риски и смотреть на российско-украинском опыте на то, как все будет. Возможно, это как-то повлияет на дальнейшую политику страны в отношении Тайваня, — заключил собеседник «ВМ».