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Китаевед Вавилов объяснил, что будет, если Пелоси доберется до Тайваня

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Китаевед Вавилов объяснил, что будет, если Пелоси доберется до Тайваня
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил китаевед Николай Вавилов.

Вопрос лидерства

По мнению собеседника «ВМ», вопрос лидерства в регионе стоит достаточно остро, поскольку ни США, ни Китай не собираются уступать.

— Внутриполитическая ситуация как в США, так и в Китае толкает высшее политическое руководство на бескомпромиссные радикальные шаги в отношении противоположной стороны. Речь идет не только о вопросе авторитета лидерства внутри, но и во внешнем мире — в Восточной Азии и не только. Армия Китая будет придерживаться заявленной позиции на недопущение визита Пелоси на остров, и если он состоится, то будет происходить в состоянии, близком к началу ограниченного конфликта и соприкосновения вооруженных сил Китая и США, — отметил он.

При этом востоковед не исключил возможных столкновений сторон в воздухе и на море. Также эксперт считает, что в качестве одной из дипломатических мер можно ожидать отзыв посла КНР в США. Кроме того, Вавилов сомневается в спокойном отношении китайского населения к подобной американской политике.

— Не исключаю и стихийных митингов, и столкновений вокруг диппредставительств США в Китае, стихийных массовых кампаний против американских компаний и продукции СЩА. Поскольку вопрос реагирования на визит Пелоси является вопросом авторитета власти Си Цзиньпина — ставленника во многом военных кругов Китая, — разъяснил китаевед.

Военные меры

Эксперт предположил, что в качестве военных мер может произойти введение частичного ограничения судоходства в Тайваньском проливе и могуть быть применены более жесткие требования к системам ПВО Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

— Среди военных мер может быть предпринято частичное ограничение судоходства в Тайваньском проливе, более жесткие требования к соблюдению зоны оповещения ПВО Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, которое затронет американские авиакомпании. Китай попытается не только дать громкий внутриполитический ответ США, но и попытаться использовать этот визит (Пелоси на Тайвань — прим. «ВМ») для обоснования усиления контроля над судоходством и авиатрафиком в акватории вышеуказанных морей, — сказал он.

Однако Вавилов считает, что вероятность начала полномасштабной операции в Тайваньском проливе не такая высокая в силу сложных погодных условий.

— Возможность начала полномасштабной операции в Тайваньском проливе снижена погодными условиями: муссонный сезон усложняет масштабную десантную операцию. Если НОАК* приступит к боевым действиям, то она может ограничиться попыткой взять близлежащие небольшие острова рядом с побережьем и в Тайваньском проливе, а также попытаться блокировать судоходство рядом со столицей Тайваня, — пояснила китаевед.

При этом Вавилов не исключил возможности масштабных диверсий.

— Дополнительным инструментом Пекина могут стать протестные акции Национальной партии Тайваня «Гоминьдан», которая выступает за интеграцию с материком, — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что в марте 2022 года Китай оставил остров без электричества из-за скорого приезда экс-госсекретаря США Майкла Помпео на Тайвань. Однако китаевед заверил, что Нэнси Пелоси на острове ничего не угрожает, поскольку масштабный прямой конфликт с американским государством не входит в планы КНР.

*Народно-освободительная армия Китая — официальное название Вооруженных сил КНР, крупнейших по численности в мире (два миллиона человек на действительной службе).

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