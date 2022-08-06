Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Супругу Шнурова заподозрили в рождении еще одного ребенка

Полина Долганова
Общество
Супругу Шнурова заподозрили в рождении еще одного ребенка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В средствах массовой информации появилась новость о пополнении в семье музыканта Сергея Шнурова. По данным некоторых источников, супруга артиста Ольга Абрамова родила ребенка в клинике в Швейцарии.

По данным СМИ, некоторое время назад девушку видели вместе со Шнуровым на отдыхе. Тогда у Абрамовой можно было разглядеть округлившийся живот.

Сам Шнуров заявил, что в Швейцарию он не ездил, однако новость о рождении ребенка напрямую не опровергал, передает Пятый канал.

В июне телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что певец Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамович ждут еще одного ребенка.

Семья продолжает скрывать положение. Если информация окажется правдивой, для Шнурова это будет уже четвертый ребенок, для его жены — второй. Первенца от лидера группировки «Ленинград» Абрамова родила в июне 2021 года.

Музыкант женился в четвертый раз осенью 2018 года. Его новой избранницей стала 27-летняя дочь предпринимателя из Екатеринбурга, выпускница МГУ и Лондонской школы искусств Ольга Абрамова. После свадьбы Сергей Шнуров писал, что изменился, превратившись в настоящего семьянина. Артист бросил пить и начал вести здоровый образ жизни.

Знаменитости Дети Сергей Шнуров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте