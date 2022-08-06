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Эксперты назвали два признака, о которых рассказывают пациенты с раком желудка

Александр Афонин
Общество
Эксперты назвали два признака, о которых рассказывают пациенты с раком желудка
Фото: depositphotos

Рак желудка занимает второе место по частоте обнаружения у пациентов. Эксперты британской Национальной службы здравоохранения (NHS) назвали два признака заболевания, о которых чаще всего рассказывают люди, столкнувшиеся с недугом.

Среди них пациенты часто называют появление чувства быстрого насыщения и потерю аппетита. Что касается второго признака, то иногда люди говорят об отвращении не ко всей еде, а конкретно к мясу.

Отмечается, что онкологию определяют не только по этим двум симптомам. Часто медики опираются на наличие изжоги, кислотного рефлюкса, тошноты, комка в горле и так далее.

Кроме того, тревожным знаком является смена цвета глаз. На них появляется серый налет, а их поверхность становится глянцевой, передает «МедикФорум».

Ученые из Кембриджа объяснили, как обнаружить рак простаты на ранней стадии. По их словам, наличие злокачественного образования можно выявить по мочеиспусканию.

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, президент Ассоциации онкологов страны Андрей Каприн объяснил, почему врачи не могут вылечивать всех больных раком. Он отметил, что раковые клетки могут мутировать и переставать реагировать на терапию.

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