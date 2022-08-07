Ефимов: За полгода на инвестпортале Москвы зарегистрировались 11 тысяч пользователей

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За полгода 11 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном Инвестиционном портале. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 7 августа.

— Общее число личных кабинетов на портале достигло 76 тысяч. В прошлом году там зарегистрировались 22 тысячи пользователей, — сказал представитель мэрии.

Портал запустили в феврале 2014 года, с тех пор на него зашли более 16,8 миллиона раз. При этом число уникальных посетителей превысило 8,6 миллиона.

Так, с января по июнь его онлайн-сервисами воспользовались 74 тысячи раз, за все время — 535 тысяч раз. Популярные функции портала доступны в приложении Investmoscow, добавил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Зарегистрированным на ресурсе предпринимателям доступен 31 онлайн-сервис. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что в 2022-м на портале был модернизирован личный кабинет.

Там усовершенствовали интерфейс и добавили функции, которые позволяют пользователю получать актуальную персонализированную информацию. В том числе — отслеживать статусы всех процессов, связанных с торгами по городским объектам.

Главные сервисы портала доступны и в мобильном приложении. Это позволяет бизнесменам пользоваться услугами в любое время и в любом месте.

Линия прямых обращений позволяет предпринимателям оперативно взаимодействовать с профильными ведомствами. Обращения отображаются в личном кабинете пользователя, срок их рассмотрения составляет не более 14 дней для физических лиц и до 30 дней — для юридических.

Записаться на осмотр выставленной на торги недвижимости можно также через портал. Пользователи могут изучить конкурсные документы по лотам, обратиться за консультацией по вопросам участия в торгах, а также подать заявку на очный показ объектов.

При этом подать заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка или инвестиционного приоритетного проекта можно в личном кабинете. Статусы, требующие ежегодного подтверждения, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в 2022-м продлеваются автоматически.

Поиск необходимых федеральных и региональных видов помощи облегчит навигатор мер поддержки. Он позволяет найти данные о грантах, субсидиях и налоговых льготах.