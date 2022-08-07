Mirror: Британцы стали отказываться от домашних животных из-за роста цен

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Жители Великобритании стали все чаще обращаться в центры спасения животных и благотворительные организации с просьбой принять их питомцев, содержание которых стало обходиться слишком дорого. Об этом сообщает газета Mirror.

— Владельцам животных приходится выбирать между отоплением домов, едой для детей и собакой, — отметил представитель благотворительной организации Dogs Trust Адам Клоуз, чьи слова приводятся в публикации.

В Dogs Trust в течение этого года поступило 18 тысяч звонков от владельцев животных, которым стало не по карману их содержание. Отмечается, что это на 55 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Организация каждую неделю принимает по 200 животных и нуждается в опекунах, которые могли бы взять на себя заботу о питомцах, пока им не найдут новых хозяев.

В издании уточнили, в среднем на содержание кошки британцы тратят порядка полутора тысяч фунтов стерлингов в год, а содержание собаки в стране обходится в 30 тысяч фунтов стерлингов за всю ее жизнь. При этом в статье подчеркнули, что стоимость корма для животных с прошлого года увеличилась на 20 процентов, также подорожали и услуги ветеринаров, передает РИА Новости.

При этом в Москве за семь месяцев текущего года более 1,5 тысячи собак из приютов обрели новых хозяев.