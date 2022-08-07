Москвичам рассказали, как в столице производят мороженое

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Начиная с советских времен и до сегодняшнего дня Москва славилась своим мороженым на всю страну. Лакомство столичного производства также любят и за рубежом. В 2021 году Москва экспортировала десерт в 31 страну, а основными его поклонниками являются Китай, Казахстан и Белоруссия.

— В Москве очень высокие требования к производству продуктов питания, в том числе молочной продукции. Предприятия, выпускающие мороженое, постоянно расширяют ассортимент и увеличивают объемы производства, — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в прошлом году поставки московских производителей мороженого за границу превысили 50,2 миллиона долларов. Это на 69,3 процента больше показателя предыдущего года, уточнил руководитель ведомства.

В Бутырском районе фабрика АО «БРПИ» выпускает линейку «Московское мороженое» уже более семи лет.

— Сегодня «Московское мороженое» — это уникальный продукт, выпущенный под знаком качества одного из самых передовых мегаполисов мира, сочетающий исторические традиции и инновационные технологии производства, — отметил главный контролер технологических процессов московской фабрики мороженого Андрей Пронин.

По его словам, над производством мороженого каждый день трудятся опытные специалисты. В каждой смене 25 человек работают над созданием будущих вафельных стаканчиков, эскимо, сорбета, а также мороженого в картонных баночках с ложкой внутри.

Отличительными знаками «Московского мороженого» являются крупные буквы на упаковке и темно-красный оттенок логотипа, в цвет стен главного символа столицы — Кремля. На обертке вафельного стаканчика изображена Спасская башня, а рядом — другие достопримечательности, например Большой театр и Останкинская башня, передается официальный сайт мэра Москвы.

Ранее владелец и основатель сети кафе мороженого Евгений Драй рассказал, что спрос на мороженое восстановился по сравнению с пандемийным периодом, а сам продукт подорожал на 20 процентов.