Трое рабочих пропали в канализационной шахте на юго-востоке Москвы
Ведутся поиски трех рабочих, находившихся в канализационной шахте в районе Люблино. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на Краснодарской улице. Однако из-за поднявшегося уровня воды трое из них не смогли выбраться наружу.
Уточняется, что из шахты не смогли подняться рабочие 1999, 2001 и 2002 годов рождения. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, на место происшествия прибыл врио Люблинского межрайонного прокурора.
В июне три человека погибли во время работ, которые проводились в канализационном колодце частного дома в Рязанской области. Уточняется, что также при проведении работ пострадал сын хозяйки частного дома.