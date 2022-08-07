Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трое рабочих пропали в канализационной шахте на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Трое рабочих пропали в канализационной шахте на юго-востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Краснодарская улица, 72к1 Карта всех событий

Ведутся поиски трех рабочих, находившихся в канализационной шахте в районе Люблино. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на Краснодарской улице. Однако из-за поднявшегося уровня воды трое из них не смогли выбраться наружу.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Уточняется, что из шахты не смогли подняться рабочие 1999, 2001 и 2002 годов рождения. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, на место происшествия прибыл врио Люблинского межрайонного прокурора.

В июне три человека погибли во время работ, которые проводились в канализационном колодце частного дома в Рязанской области. Уточняется, что также при проведении работ пострадал сын хозяйки частного дома.

Канализация Район Люблино Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте