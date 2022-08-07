Трое рабочих пропали в канализационной шахте на юго-востоке Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Краснодарская улица, 72к1 Карта всех событий

Ведутся поиски трех рабочих, находившихся в канализационной шахте в районе Люблино. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на Краснодарской улице. Однако из-за поднявшегося уровня воды трое из них не смогли выбраться наружу.

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Уточняется, что из шахты не смогли подняться рабочие 1999, 2001 и 2002 годов рождения. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, на место происшествия прибыл врио Люблинского межрайонного прокурора.

В июне три человека погибли во время работ, которые проводились в канализационном колодце частного дома в Рязанской области. Уточняется, что также при проведении работ пострадал сын хозяйки частного дома.