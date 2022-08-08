Названы продукты, которые противопоказаны при головной боли

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Головная боль может иметь разные причины, поэтому при ее частом возникновении необходимо выяснять, из-за чего появляется проблема. Однако ряд продуктов (в том числе алкоголь и копчености) противопоказаны при любом виде болей в голове. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что причины головной боли бывают разными.

— Чаще всего бывает головная боль напряжения, тут уже нужно упражнения делать для снятия зажимов. Но, в принципе, головные боли могут быть связаны с сужением или расширением сосудов — кровь нормально не доходит до мозга в обоих случаях, — рассказала врач.

По словам Соломатиной, в зависимости от причины головной боли возможны разные реакции на еду. Так, если голова болит из-за пониженного давления, соленый огурец может помочь купировать боль, а при повышенном давлении, наоборот, не облегчит состояние, уточнила собеседница «ВМ».

При этом некоторые продукты во время головных болей лучше не употреблять в любом случае, подчеркнула Соломатина.

— Если болит голова от вина, сыра и шоколада, когда человек убирает эти продукты, боль пропадает. Копченые и содержащие нитрит натрия продукты нужно убирать во всех случаях, несмотря на то, отчего болит голова, — рекомендовала врач.

При головной боли необходимо выйти на свежий воздух, а в случае регулярного повторения болей обращаться к медикам, посоветовала специалист. Также может помочь еда, провоцирующая выброс гормонов удовольствия: например, овсянка с йогуртом и тертым шоколадом. Также хорошим способом облегчения боли могут быть витамины группы B, которых много в цельнозерновых крупах и хлебе, а также в индейке, перечислила Соломатина.

При болях из-за недосыпа могут помочь ромашковый чай, вишня или черешня, рекомендовала специалист.

— Если человек знает, что ему не хватает сна, ему поможет ромашковый чай. Можно перед засыпанием есть вишню, черешню. Очень хорошо черничный сок помогает, но не на ночь, а днем или утром, — заключила врач.