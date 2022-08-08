Сергунина: В программах Агентства инноваций Москвы приняли участие более 10 тысяч компаний

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Агентству инноваций Москвы этим летом исполнилось десять лет, оно было создано в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 8 августа.

— Программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития — от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль. С их помощью инноваторы решают наиболее сложные и насущные вопросы, включая тестирование технологий в реальных условиях, поиск инвесторов и расширение бизнеса, — сказала представитель мэрии.

Данной поддержкой за десять лет воспользовались более десяти тысяч организаций. Проекты агентства неоднократно отмечались российскими и международными отраслевыми премиями.

Агентство, как уточняется, помогает масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, а также находить заказчиков и деловых партнеров.

Так, принять участие в хакатонах и конкурсах по разработке цифровых технологий агентство предлагает IT-специалистам, у которых есть опыт работы, но нет собственного продукта. Участники собирают команду и с нуля создают решение под запрос Москвы или крупного бизнеса, а затем дорабатывают и внедряют его.

Конкурс на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» является самым масштабным в данном роде. Его участникам необходимо решить одну из актуальных задач для города.

Ежегодный хакатон Moscow City Hack является еще одним проектом агентства. Шесть структур города и две коммерческие организации стали его заказчиками в 2022-м.

Победители и призеры конкурсов и хакатонов получают денежные премии. Так, с 2019-го для участия в IT-состязаниях зарегистрировались более 16,5 тысячи человек, а общий призовой фонд составил свыше 38,4 миллиона рублей.

Конкурс на премию мэра «Новатор Москвы» проводится с 2020 года. Он призван стимулировать создание и внедрение решений, которые способствуют улучшению качества жизни в городе.

Участие в нем приняли свыше 3,2 тысячи изобретателей, а общий призовой фонд составил 58,6 миллиона рублей. Призеров определяют в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций».

Еще одним проектом является программа пилотного тестирования инновационных решений. Она позволяет организациям испытать технологию на базе частных компаний и городских объектов.

Участниками программы являются 185 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей. Свыше 200 пилотных тестирований инициировали в рамках проекта и завершили — 165.

Компенсацию в размере до двух миллионов рублей с апреля могут получить столичные технологические компании и стартапы, тестирующие продукты и сервисы на объектах Москвы. Благодаря проекту компании привлекли свыше 650 миллионов рублей инвестиций и заключили контракты на сумму более 430 миллионов рублей.

Помимо этого, им одобрили 30 грантов на общую сумму 49 миллионов рублей. Для оптимизации внутренних процессов и подготовки продукта существует программа поддержки технологического предпринимательства StartHub.Moscow.

Руководство компаний получает инструменты для роста бизнеса и может пользоваться коворкингом на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Продолжительность программы — пять месяцев, участие бесплатное.

Резидентами программы с 2021 года стали более 300 технологических стартапов. Выпускники первых двух потоков привлекли более миллиарда рублей финансирования, а также запустили свыше 200 пилотных проектов с крупным бизнесом.

Онлайн-платформа «Карта инновационных решений» помогает со взаимодействием технологических компаний с городом и крупным бизнесом. Там собрано свыше 4 тысяч технологичных продуктов от 2,7 тысячи компаний из России.

Цифровой витриной задач от столичных департаментов, посвященных поиску и внедрению инноваций, является сервис «Городские запросы». Он содержит свыше 70 запросов московских органов исполнительной власти, любая компания из России может откликнуться на них и предложить решение.

Агентство в 2021-м запустило платформу с полезной информацией для стартапов Startup Guide. Ее база насчитывает более 4,7 тысячи технологических компаний.

Инвесторы и компании с ее помощью смогут подобрать подходящие проекты. При этом основатели бизнеса могут привлечь инвестиции, подобрать акселерационную программу, инкубатор или площадку для тестирования инновационных решений.