Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Северном Бутове в 2023 году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

улица Дмитрия Донского, владение 12-14. Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возведут в Северном Бутове к третьему кварталу 2023 года. Об этом рассказал глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу улица Дмитрия Донского, владение 12–14.

По состоянию на 8 августа объект готов на 45 процентов. Комплекс будет называться «Качаловский». К настоящему моменту специалисты уже завершили монолитные работы и устраивают фасад и кровлю будущего здания. Площадь объекта составит 5,5 тысячи квадратных метров.

В комплексе можно будет найти бассейн, ванну для обучения детей плаванию, зал для игры в баскетбол и теннис, а также тренажерный зал.

Увеличить число москвичей, систематически занимающихся физкультурой, должно строительство новых спортивных объектов в столице, предназначенных как для профессионалов, так и для массовых тренировок. Так, в текущем году планируется завершить работы более чем по 20 спортобъектам. Для сравнения в 2021-м в эксплуатацию в Москве ввели 19 крупных спортивных сооружений.