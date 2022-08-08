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Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Северном Бутове в 2023 году

Полина Долганова
Город
Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Северном Бутове в 2023 году
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
улица Дмитрия Донского, владение 12-14.  Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возведут в Северном Бутове к третьему кварталу 2023 года. Об этом рассказал глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу улица Дмитрия Донского, владение 12–14.

По состоянию на 8 августа объект готов на 45 процентов. Комплекс будет называться «Качаловский». К настоящему моменту специалисты уже завершили монолитные работы и устраивают фасад и кровлю будущего здания. Площадь объекта составит 5,5 тысячи квадратных метров.

В комплексе можно будет найти бассейн, ванну для обучения детей плаванию, зал для игры в баскетбол и теннис, а также тренажерный зал.

Увеличить число москвичей, систематически занимающихся физкультурой, должно строительство новых спортивных объектов в столице, предназначенных как для профессионалов, так и для массовых тренировок. Так, в текущем году планируется завершить работы более чем по 20 спортобъектам. Для сравнения в 2021-м в эксплуатацию в Москве ввели 19 крупных спортивных сооружений.

Строительство Район Северное Бутово Бассейны Рафик Загрутдинов
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