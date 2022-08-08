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ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Армия Украины нанесла очередной удар ракетами по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что несущие конструкции объекта не были повреждены.

— Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать, — добавил он.

Стремоусов уточнил, что украинские военные стреляли по объекту из американской системы HIMARS. Большинство ракет удалось перехватить с помощью систем противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

27 июля в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне было полностью закрыто движение на участке. Украинская армия выпустила по мосту более десяти ракет из различных артиллерийских систем. Большая часть из них была отражена с помощью систем противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что ВСУ попытались в очередной раз обстрелять Антоновский мост через Днепр в Херсоне, но объект не был разрушен. Удар был совершен во вторник, 26 июля, около 22:55 по московскому времени.

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