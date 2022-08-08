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9 августа Православная церковь почитает память христианского святого Пантелеимона.

В этот день издревле люди придерживались строжайшего запрета на любую работу. В народе верили и продолжают верить, что любое дело 9 августа может плохо закончиться. Одновременно с этим на Руси никогда не поощряли и безделье. Именно поэтому разрешается провести небольшую уборку дома.

По народным поверьям, 9 августа нельзя:

— собирать урожай;

— проходить мимо людей, которым нужна помощь.

Приметы погоды:

Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.

Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона Целителя

Именины отмечают: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай.