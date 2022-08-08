Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Чего нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона Целителя

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона Целителя
Фото: Рixabay

9 августа Православная церковь почитает память христианского святого Пантелеимона.

В этот день издревле люди придерживались строжайшего запрета на любую работу. В народе верили и продолжают верить, что любое дело 9 августа может плохо закончиться. Одновременно с этим на Руси никогда не поощряли и безделье. Именно поэтому разрешается провести небольшую уборку дома.

По народным поверьям, 9 августа нельзя:

— собирать урожай;

— проходить мимо людей, которым нужна помощь.

Приметы погоды:

Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.

Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона Целителя

Именины отмечают: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай.

народные приметы Культура вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте