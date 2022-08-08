Народный календарь. Чего нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона Целителя
9 августа Православная церковь почитает память христианского святого Пантелеимона.
В этот день издревле люди придерживались строжайшего запрета на любую работу. В народе верили и продолжают верить, что любое дело 9 августа может плохо закончиться. Одновременно с этим на Руси никогда не поощряли и безделье. Именно поэтому разрешается провести небольшую уборку дома.
По народным поверьям, 9 августа нельзя:
— собирать урожай;
— проходить мимо людей, которым нужна помощь.
Приметы погоды:
Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.
Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.
Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь.
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Именины отмечают: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай.