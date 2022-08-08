Спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 45 процентов в России

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В России во втором квартале этого года на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Услуг» и агентства Data Insight, опубликованные в понедельник, 8 августа.

— Наибольшая динамика роста спроса за этот период была отмечена во многих регионах страны, например, в Астрахани (57 процентов), Казани (52 процента), Новосибирске (52 процента), Волгограде (51 процент) и Ростове-на-Дону (48 процентов), — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост показали услуги мастеров по маникюру и педикюру — 68 процентов. Далее по популярности следуют парикмахеры. К ним стали обращаться на 65 процентов чаще. Замыкают тройку лидеров услуги косметологов — 56 процентов, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что за последний год продажи витаминов и БАД выросли в России в 2,5 раза. Только за июнь этого года продажи увеличились на 25 процентов, а самым популярным среди россиян остается витамин С. В августе также ожидается прирост продаж витаминов.