«Считает меня идеалом»: Федункив рассказала, как молодой муж избавляет ее от комплексов

Фото: Youtube / Сама Меньшова

Комедийная актриса Марина Федункив рассказала, что ее муж итальянец Стефано Маджи, с которым они женаты уже год, помогает ей бороться с комплексами.

— Он считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать, — призналась знаменитость.

Однако в браке с иностранцем Федункив все же столкнулась с одной проблемой. По ее словам, в предыдущих отношениях она привыкла командовать и «тащить все на себе». Теперь же она привыкает отдавать бразды правления мужчине и «ловить кайф от жизни», доверяя ему принимать ключевые решения, пишет журнал Hello! Russia.

Марина Федункив и Стефано Маджи связали себя узами брака в августе прошлого года. Многие критиковали их союз, так как супруг артистки младше ее на 12 лет. Однако звезда дает понять, что их брак оказался счастливым.

Весной Федункив призналась, что считает лучшим местом в мире свой дом в Троицке. По словам артистки, она вместе с мужем живет и в столице, и в загородном доме. Подобное решение как нельзя лучше подходит паре в связи с их рабочими графиками.