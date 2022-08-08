Появилось видео с проверки показаний по делу об убийстве родителей в Балашихе
Появилось видеозапись проверки показаний с обвиняемым в убийстве собственных родителей в Балашихе. Кадры допроса опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 8 августа.
На видеозаписи видно, как подсудимый с имитацией орудия убийства рассказывает подробности происшествия.
Убийство двух пенсионеров произошло в квартире дома в Балашихе 5 августа. Два тела обнаружили с колото-резанными ранами на груди и спине.
В результате расследования обвинение было выдвинуто в отношении 35-летнего сына погибших. Мужчина дал признательные показания, сообщив, что совершил злодеяние по причине накопившихся с родителями разногласий.
Подсудимому грозит лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет, или пожизненное.