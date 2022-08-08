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Появилось видео с проверки показаний по делу об убийстве родителей в Балашихе

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с проверки показаний по делу об убийстве родителей в Балашихе
Фото: СК РФ

Появилось видеозапись проверки показаний с обвиняемым в убийстве собственных родителей в Балашихе. Кадры допроса опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 8 августа.

На видеозаписи видно, как подсудимый с имитацией орудия убийства рассказывает подробности происшествия.

Проверка показаний / Видео: Прокуратура Московской области

Убийство двух пенсионеров произошло в квартире дома в Балашихе 5 августа. Два тела обнаружили с колото-резанными ранами на груди и спине.

В результате расследования обвинение было выдвинуто в отношении 35-летнего сына погибших. Мужчина дал признательные показания, сообщив, что совершил злодеяние по причине накопившихся с родителями разногласий.

Подсудимому грозит лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет, или пожизненное.

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