Появилось видео с проверки показаний по делу об убийстве родителей в Балашихе

Фото: СК РФ

Появилось видеозапись проверки показаний с обвиняемым в убийстве собственных родителей в Балашихе. Кадры допроса опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 8 августа.

На видеозаписи видно, как подсудимый с имитацией орудия убийства рассказывает подробности происшествия.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Проверка показаний / Видео: Прокуратура Московской области

Убийство двух пенсионеров произошло в квартире дома в Балашихе 5 августа. Два тела обнаружили с колото-резанными ранами на груди и спине.

В результате расследования обвинение было выдвинуто в отношении 35-летнего сына погибших. Мужчина дал признательные показания, сообщив, что совершил злодеяние по причине накопившихся с родителями разногласий.

Подсудимому грозит лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет, или пожизненное.